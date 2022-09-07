«Просто мелет языком»: Путин о словах Борреля про «фашистскую Россию» Путин сравнил слова Борреля про «фашистскую Россию» с заявлениями министра обороны

Недавние слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о «фашистской России» свидетельствуют лишь о его умении «молоть языком», заявил на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин: трансляция слов президента идет на сайте форума. По его словам, заявления Борреля больше похожи на слова министра обороны, а не дипломата.

Боррель просто мелет языком, он большой специалист по этой части, Бог ему судья, — заявил президент.

Он также добавил, что Боррелю необходимо понять, что настоящий нацизм процветает на Украине, где нацистов возводят в ранг национальных героев. По словам президента, "прозрение" неизбежно произойдет, «если у Борреля есть хоть капля совести», тем более что на Украине живет много людей, которые ненавидят нынешний режим.

Ранее Боррель, которого транслировал портал Еврокомиссии, заявил, что для экономии времени перейдет с английского на родной испанский язык. После чего онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика-синхрониста с испанского на английский, полноcтью отключив звук голоса Борреля. Переводчик завершил перевод ответов Борреля на вопросы следующими словами: «Cегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины... Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Росcию и ее фашистский режим».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава евродипломатии, назвав Россию «фашистским государством», полностью себя обнуляет как дипломат. Песков подчеркнул, что теперь никакие его высказывания об отношениях с РФ не имеют смысла.