«Прорвало»: в Совфеде оценили призыв мэра Одессы к мирным переговорам Сенатор Цеков: мэр Одессы призвал к мирным переговорам, так как жители города «все понимают»

Фото: mayor.omr.gov.ua

Мэр Одессы Геннадий Труханов

Призыв мэра Одессы Геннадия Труханова к мирным переговорам между Украиной и Россией удивителен тем, что прозвучал только сейчас, а не пять-шесть месяцев назад, заявил NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. По словам сенатора, градоначальник предложил пойти на компромисс с Москвой под давлением одесситов, «которые все понимают» — в том числе и причины СВО.

Удивительно, что раньше такого призыва не было, пять-шесть месяцев назад. Одесситы объективно понимают, что происходит на Украине. Думаю, что и Труханова в какой-то момент «прорвало» под давлением одесситов. Они хотят сохранить мир и согласие между Россией и Украиной. Но все это было бы правильно до СВО, правильно и сейчас, но все должны понимать, что мы не остановимся, — добавил Цеков.

По мнению собеседника, в РФ знают, что «верхушка украинского сообщества» — это обманщики, которые не руководствуются интересами своей страны, а кроме того, есть группа «ненормальных нациков», отвергающих любые переговоры.

Я думаю, что последствия для Труханова после его призыва к переговорам — 50 на 50. Что там говорят Зеленский и Подоляк (отвергают саму возможность переговоров с Россией. — NEWS.ru) — это неискренне. Они так говорят, но при этом хотели бы договориться, сохранить власть, команду. Они могут ему простить. Если нет — они полные дураки. Если да — то они сами склонны к переговорам, к достижению определенных договоренностей, — заявил сенатор.

Ранее Труханов заявил, что РФ и Украина должны сесть за стол переговоров с целью урегулировать военный конфликт. По его словам, итогом мирного решения могут стать миллионы спасенных жизней, поэтому необходимо найти компромисс. Также он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский после 24 февраля допустил много ошибок и просчетов, хотя его решения «в целом правильные».