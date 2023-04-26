Примаков назвал терактом поджог Русского дома на Кипре

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Здание Российского центра науки и культуры в Никосии действительно забросали коктейлями Молотова, заявил в своем Telegram-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он назвал произошедшее терактом. По его словам, к поджогу РЦНК могут быть причастны живущие на Кипре украинцы.

Против нашего культурного центра, Русского дома на Кипре, в Никосии совершен теракт. Уверен, что террористами были сторонники киевского режима, скорее всего из числа украинцев, что сейчас живут на Кипре. <...> Неизвестные террористы бросили несколько бутылок с горючей смесью, коктейлей Молотова. <...> В доме напротив кто-то вывесил украинский флаг, видимо, хотелось оставить подпись, — отметил Примаков.

Он подчеркнул, что посетителями РЦНК являются преимущественно дети, там им преподают русский язык и музыку, а также проводят выставки и концерты. По словам главы Россотрудничества, в результате поджога никто не пострадал. Здание будет в ближайшее время восстановлено.

Ранее в столице Канады Оттаве неизвестный облил красной краской фундамент забора посольства России. По словам советника-посланника посольства РФ в Канаде Владимира Проскурякова, инцидент является очередным случаем проявления русофобии, так как нанесен «значительный ущерб посольству РФ».