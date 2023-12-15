«Президент дал карт-бланш»: депутат о повышении ключевой ставки Депутат Делягин: повышение ключевой ставки Центробанком было ожидаемым

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Повышение ключевой ставки Центробанком было ожидаемым, президент России Владимир Путин «дал карт бланш» главе регулятора Эльвире Наибуллиной, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Комментируя ситуацию «Радио 1», депутат отметил, что сама глава ЦБ не планировала снижать ставку до конца года.

Это было ожидаемо, потому-то Набиуллина сказала, что она не будет снижать процентную ставку в этом году, но, может быть, повысит после того, как президент дал ей карт бланш, сказав, что самое главное — это финансовая стабильность, просто повторив дословно ее заявление, — подчеркнул парламентарий.

По его словам, повышение ключевой ставки разгонит инфляцию. Также это может отразиться на курсе рубля, если будет отменена обязательная продажа валютной выручки. При этом в следующем году следует ожидать снижения ключевой ставки, отметил депутат. Делягин пояснил, что основные цели были выполнены, а дальнейшее повышение может быть опасно для самой Наибуллиной.

15 декабря совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки с 15 до 16% в связи с высоким инфляционным давлением. Согласно прогнозу ЦБ, по итогам этого года годовая инфляция будет находиться вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7–7,5%.