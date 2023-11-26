Представителя Meta объявили в розыск в России МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

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Энди Стоун

Пресс-секретарь корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Энди Стоун объявлен в розыск в России, пишет ТАСС со ссылкой на информацию в базе МВД. Компании Meta принадлежат соцсети Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ) и Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ).

Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ, — говорится в базе МВД.

В марте 2022 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам россиян в отношении компании, владеющей Facebook и Instagram. Пресс-секретарь Meta тогда назвал снятие запрета на подобные публикации в отношении российских военных формой политического самовыражения.

Ранее МВД России также объявило в розыск украинскую певицу Джамалу. Исполнительница принесла своей стране победу на Евровидении в 2016 году.

Также в ноябре МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В августе в его отношении было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма из-за публичного исполнения песни об украинском националисте Степане Бандере.

Кроме того, в России разыскивается украинский аграрий Александр Поворознюк. Фермер был причастен к скандалу с сериалом, из-за которого подал в отставку министр культуры Украины.