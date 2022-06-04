Правозащитники предупредили о полицейских рейдах по поиску призывников Военкоматы могут взаимодействовать с полицией и устраивать «облавы» на молодых людей, подлежащих призыву в армию

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Призывники во время проводов на службу

Военкоматы и полиция начали выявлять призывников, которые ещё не получили повестки, рассказал NEWS.ru сотрудник некоммерческой организации «Школа призывника» Алексей Кабанов. В Москве, по словам правозащитника, уже известны случаи, когда полицейские приходили за молодыми людьми к ним домой. Как отмечает Кабанов и его коллеги, на практике права призывников нарушаются достаточно часто. Попадание в руки полиции грозит отправкой на сборный пункт в тот же день.

Один из членов призывной комиссии одного из районов Москвы сообщил, что военкоматы готовят вместе с полицией рейды по выявлению так называемых уклонистов. 1 июня уже начали поступать сведения, что такие рейды начались, — сказал NEWS.ru Кабанов.

Два известных ему случая произошли 1 июня. В первом призывника вызвали к участковому, который затем доставил его в военкомат. Во втором полицейские пришли по месту прописки молодого человека.

В Коалиции правозащитников за сознательный отказ от военной службы рассказывали, что в Москве мужчину призывного возраста задержали на улице. В практике организации Кабанова за время весеннего призыва пока таких случаев не было, но в предыдущие годы такое, по его словам, происходило.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru МВД России

Глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова рассказала NEWS.ru, что по домам действительно «могут ходить» в поисках мужчин призывного возраста, но в текущем призыве она не сталкивалась со случаями задержания молодых людей. Однако она не исключила, что рейды начнутся позднее.

Обычно облавы в конце призыва, недели за две-три до конца, потому что сейчас студентов не повяжешь, школьников не повяжешь, — отметила она.

По словам правозащитницы, такая практика была больше всего распространена в годы второй чеченской войны: «В метро брали, на улице брали и караулили у подъездов». Также «жуткие облавы» в комитете фиксировали в Санкт-Петербурге в 2019 году, тогда «любимое занятие было в метро документы проверять».

Технология советская, ничего нового не изобретают. Мы ребят сейчас предупреждаем, я всем говорю: берегитесь облав, потому что ни с одного сборного пункта выдернуть практически нельзя, — добавила она.

По закону призывник должен получить от военкомата повестку на медосвидетельствование. Её могут выдать в том числе по месту работы, но только лично молодому человеку. За её получение он должен расписаться. Законопроект, который отменяют эту норму и обязывает призывников самостоятельно приходить в военкомат, ещё не принят Госдумой.

Повестка должна быть вручена заблаговременно. За это время призывник может, например, собрать медицинские документы, подтверждающие его право на освобождение от службы. После медосвидетельствования молодой человек получает следующую повестку — на заседание призывной комиссии. И только если комиссия вынесет решение об отправке в войска, призывник получает повестку для отбытия к месту службы.

Однако на практике бывает иначе. Правозащитники вспоминают известный случай, который произошёл в 2019 году с соратником Алексея Навального Русланом Шаведдиновым. Тогда сотрудники правоохранительных органов пришли к оппозиционеру с обыском, выломали дверь квартиры, а затем спецрейсом отправили его служить на военную базу, расположенную на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru Служба в армии

В разговоре с NEWS.ru координатор движения сознательных отказчиков от военных службы Елена Попова отметила, что практика поиска потенциальных призывников на станциях метро с полицией была распространена в 2010-х, а сейчас рейды скорее представляют из себя «хождение по домам и общежитиям». Однако по закону человека нельзя насильственно привезти на призывные действия, отмечает она.

Призыв — не наказание, а армия — не место лишения свободы. Поэтому доставлять призывников насильно нельзя, — подчеркнула правозащитница.

С юридической точки зрения военкомат и полиция могут взаимодействовать только в двух случаях, перечисляет она. Первый — если военный комиссар не может вручить повестку и просит сделать это сотрудника правоохранительных органов, на практике такое встречается редко. Вторая, более распространённая ситуация, когда человек якобы уклоняется от службы. Военный комиссар в таком случае вправе возбудить административное производство и обращается в полицию для того, чтобы призывника доставили в военкомат для составления протокола.

Военному комиссару административные нарушения сами по себе не интересны, ему нужен повод тащить человека в военкомат... Чаще всего никаких административных дел не возбуждают, — добавила Попова.

Подлежащим призыву мужчинам правозащитница рекомендует следовать определённым правилам поведения, чтобы отстоять свои права. Она напоминает, что по закону жилище человека неприкосновенно и полиция может потребовать открыть дверь только в рамках уголовного производства и при наличии постановления об обыске. Кроме того, Попова советует записать номера жетонов полицейских и сообщить о визите знакомым или родственникам.

Если же человека доставили в военкомат, следует требовать административный протокол, ведь именно на основании административного разбирательства полицейские могут привезти мужчину в военкомат.

Сейчас нельзя удерживать человека в военкомате насильственно, будь он хоть трижды злодей, — заключила она.

Весенний призыв начался 1 апреля и продлится до 15 июля. По указу президента в армию планируется отправить 134,5 тысячи молодых людей. В осенний призыв 2021 года на службу забирали 127 тысяч человек, а весной — 134,65 тысячи.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru Служба в армии

Особенность текущего призыва заключается в параллельном проведении военной операции на территории Украины. Президент Владимир Путин подчёркивал, что срочники в военных действиях в соседней стране не участвуют. Однако в марте Минобороны обнаружило солдат срочной службы на военной операции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затем сообщил, что ситуация исправлена и что солдаты, попавшие в армию в ходе весеннего призыва, не будут направлены на Украину.

Тем не менее на фоне происходящего правозащитники фиксируют резкий рост интереса к альтернативной гражданской службе, писал NEWS.ru. Как рассказала Попова, среди тех, кто обращается к её организации за консультацией, сейчас появились люди, не выступающие против призыва по идейным соображениям. Раньше они могли бы отслужить, на сейчас боятся стать участником боевых действий.

NEWS.ru направил в ГУ МВД по Москве запрос о привлечении сотрудников полиции к мероприятиям в рамках весенней призывной кампании 2022 года.