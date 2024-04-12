Правительство РФ выделит средства на развитие ядерной энергетики в космосе Путин поручил до 15 июня выделить деньги на ядерную программу в космосе

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Среди поручений, которые дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством, есть указание к 15 июня выделить средства на развитие космической ядерной энергетики, пишет пресс-служба Кремля. Оно касается кабмина, Роскосмоса и Росатома.

В документе сказано, что начиная с 2024 года из федерального бюджета будут выделяться бюджетные ассигнования в объеме, необходимом для реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Развитие космической ядерной энергетики России». Правительству рекомендовано обратить особое внимание на развитие имеющегося научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики.

Владимир Путин также до 15 июня поручил подготовить предложения по развитию кораблестроения. В частности, план по созданию гражданских судов до 2035 года, а также долгосрочному развитию отечественного гражданского судостроения.

В марте президент России призвал правительство страны обратить особое внимание на проект ядерной энергетической установки в космосе. У Москвы уже есть проекты, связанные с выводом ЯСУ на орбиту. С 2009 года Роскосмос работает над созданием ядерного буксира «Зевс» в рамках программы «Нуклон». Ученые должны завершить предварительный этап разработки аппарата в текущем году. Первый образец «Зевса» будет готов к 2030 году.