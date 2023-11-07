Правительство предложило пересмотреть расходы госбюджета Правительство предложило пересмотреть расходы госбюджета на 6,7 трлн рублей

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Правительство России предложило перераспределить 6,7 трлн руб. расходов госбюджета на 2024–2026 годы в рамках подготовки документа ко второму чтению в Госдуме, сообщили в Министерстве финансов. В ведомстве отметили, что всего кабинет внес в ГД 769 поправок к проекту федерального бюджета.

Поправки ко второму чтению могут предусматривать только перераспределение бюджетных средств в пределах общего объема расходов. Поэтому основные характеристики бюджета, принятые в первом чтении, остались неизменными, — подчеркнул глава ведомства Антон Силуанов.

Часть изменений касаются финансирования специальной военной операции на Украине. Также вырастут расходы госбюджета на недавно присоединенные российские регионы, такие как ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, кабмин предлагает увеличить финансирование реализации новых проектов, направленных на развитие транспортной связанности юга России.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что общие расходы федерального бюджета России выросли в два раза за последние пять лет. Глава ведомства отметил, что в 2024 году расходы бюджета составят около 36,6 трлн рублей, а средства на увеличение расходов поступят в бюджет за счет мобилизации доходной базы.