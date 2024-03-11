Правительство поддержало идею наказывать за диверсии с 14 лет

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Правительство РФ поддержало законопроект депутата Госдумы от «Единой России» Олега Гарина, которым предлагается привлекать к уголовной ответственности за диверсию с 14 лет, передает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина. В текущей редакции такая ответственность предусмотрена только для лиц, достигших 16-летнего возраста.

Законопроект направлен на совершенствование уголовно-правового механизма противодействия диверсионной деятельности как угрозе экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации. <...> Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, — указано в документе.

Изменения планируют внести в статьи 281, 281.2 и 281.3 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее в Тюменской области арестовали двух подростков по факту диверсии на железнодорожной станции. По данным следствия, несовершеннолетние подожгли локомотив, а также ранее пытались совершить поджог трех релейных шкафов. Во время допросов выяснилось, что подростки действовали по указанию лиц, с которыми они познакомились в социальных сетях. Неизвестные обещали выплатить несовершеннолетним денежное вознаграждение за совершение поджогов.