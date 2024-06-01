Появились новые требования к автомобильным аптечкам Минздрав обновил требования к комплектации автомобильной аптечки

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Минздрав России опубликовал приказ главы ведомства Михаила Мурашко об обновлении комплектации автомобильных аптечек. С документом можно ознакомиться на портале правовой информации.

Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной), — говорится в приказе.

В соответствии с новым перечнем, водителям придется купить многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 х 210 сантиметров. В аптечке должны быть загубник для сердечно-легочной реанимации, маркер черного или синего цвета, нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования. Теперь придется приобретать две пары ножниц — одну для перевязочного материала, а также одну пару хирургических ножниц общего назначения.

Приказ вступит в силу 1 сентября. Сообщается, что аптечки, произведенные до этой даты, можно будет использовать до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Дачники должны иметь в своей аптечке антисептические растворы, стерильные бинты, жгуты и пинцеты, заявили ранее врачи Химкинской областной больницы. В перечень необходимых вещей также стоит внести раствор йода, зеленку, обезболивающие, глазные капли и репелленты от насекомых.

Медики также посоветовали любителям дачного отдыха не забывать о лекарствах, которые назначены для постоянного приема. Помимо этого, нужно помнить о запасе чистой воды и заряженном телефоне, который позволит связаться с врачами и вовремя получить помощь.