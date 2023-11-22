Появились кадры загрузки ракеты комплекса «Ярс» в шахту Минобороны: МБР «Ярс» загрузили в шахту ракетного соединения в Калужской области

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) комплекса «Ярс» в исполнении для стационарного базирования загрузили в шахту в Козельском ракетном соединении в Калужской области, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Процесс установки ракеты занял несколько часов, уточнили в ведомстве.

В Калужской области продолжаются работы по перевооружению Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс стационарного базирования «Ярс», — отмечается в сообщении.

В ведомстве рассказали, что межконтинентальную баллистическую ракету загружали в шахтную пусковую установку, используя гидравлический механизм специального транспортно-загрузочного агрегата. Козельское соединение стало первым в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которое перевооружается на комплекс «Ярс» шахтного базирования. В Минобороны добавили, что перевооружение РВСН на данный комплекс позволит повысить боевые возможности ядерных сил России.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года вступит в боевую готовность в РВСН первый полк с передовыми МБР «Сармат». Полк, оснащенный системами «Сармат», включающий в себя командный пункт и несколько шахтных пусковых установок (ШПУ), должен начать боевое дежурство в составе Ужурского ракетного соединения.