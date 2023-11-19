Россия получит первый полк с новейшими МБР ТАСС: полк с МБР «Сармат» заступит на боевое дежурство в декабре 2023 года

Фото: МО РФ

Первый полк с передовыми межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Сармат» вступит в боевую готовность в декабре 2023 года в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству РФ. Первый полк, оснащенный системами «Сармат», включающий в себя командный пункт и несколько шахтных пусковых установок (ШПУ), должен начать боевое дежурство в составе Ужурского ракетного соединения РВСН.

Агентство отмечает, что информация пока официально не подтверждена. Согласно практике РВСН, на боевое дежурство сначала отправляются командный пункт ракетного полка и две ШПУ, затем их количество увеличивается до нормативного состава.

«Сармат» представляет собой российскую систему МБР тяжелого класса на базе жидкостного топлива, разрабатываемую специалистами АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева» (Миасс, Челябинская область) с начала 2000-х годов. Производство системы осуществляется на Красноярском машиностроительном заводе.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страна продолжит развитие ядерной триады. По словам главы государства, ядерное оружие является гарантом военной безопасности страны и позволяет обеспечивать баланс сил в мире. Президент отметил, что сейчас примерно половина частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащена новейшими комплексами «Ярс».