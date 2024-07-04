Повышение выплат военным пенсионерам затронет три млн человек Депутат Чаплин назвал повышение пенсий военным признанием их заслуг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект об увеличении отчислений военным пенсионерам является признанием их заслуг и вклада в безопасность страны, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, корректировка размера выплат коснется порядка трех миллионов российских граждан.

Это повышение затронет около трех млн человек. <...> Повышение пенсий военным пенсионерам не только улучшает их материальное положение, но и является признанием их заслуг и вклада в безопасность страны, — заявил Чаплин.

Депутат обратил внимание, что военные пенсионеры нередко испытывают трудности после выхода на пенсию. Это касается в том числе проблем со здоровьем, вызванных служебными обязанностями. Увеличение пенсий позволит обеспечить им более достойный уровень жизни.

В 2023 году средняя пенсия военного пенсионера составляла примерно 40 тысяч рублей. Выплаты будут увеличены на 5,1% с учетом прогнозируемой инфляции. Теперь эта сумма будет еще больше, — отметил Чаплин.

Ранее Госдума приняла проект закона об увеличении военных пенсий с учетом изменения прогноза социально-экономического развития страны. Выплаты будут проиндексированы на 5,1% с 1 октября.