«Поставим пушечное мясо»: сенатор объяснил слова Кулебы о защите солдат США Сенатор Джабаров: Кулеба торгует украинскими военными ради политических амбиций

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил абсолютно циничное заявление, говоря о готовности ВСУ самостоятельно решать задачи на передовой, лишь бы Вашингтон мог сохранить жизни американских солдат, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, украинский дипломат торгует жизнями солдат ради реализации политических амбиций.

Раз он говорит «нам ничего не надо, только дайте оружие, мы сами поставим пушечное мясо», это говорит о том, какое отношение у этой банды временщиков, возглавляемой Зеленским, к своему собственному народу. Я думаю, это заставит задуматься многих простых украинцев, а стоит ли поддерживать такой режим. Может, стоит сделать для себя выбор — идти дальше с Россией или без нее, — заявил Джабаров.

Ранее Кулеба сказал, что украинцам не стоит волноваться и впадать в состояние «агонии и депрессии» из-за заявлений Госдепартамента США об уменьшении поддержки Киева. По его словам, речь шла не про 2024 год, а про далекое, но обозримое будущее, когда Украина сможет обеспечивать свои потребности самостоятельно. По мнению дипломата, украинские военные готовы идти на передовую даже с лопатами в руках, если Запад прекратит поддерживать ВСУ.