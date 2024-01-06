«Не кипишуйте»: Кулеба ободрил украинцев после слов США о поддержке Киева Кулеба посоветовал не волноваться из-за заявлений Госдепа о поддержке Киева

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Украинцам не стоит волноваться и впадать в состояние «агонии и депрессии» из-за заявлений Госдепа об уменьшении поддержки Киева, уверен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, которые цитирует РБК-Украина, речь шла не про 2024 год, а про далекое, но обозримое будущее, когда Киев сможет обеспечивать свои потребности самостоятельно.

Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии, — посоветовал Кулеба.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США будут поддерживать Украину «сколько потребуется», однако такая поддержка не обязательно будет на уровне 2022 и 2023 годов. Киеву придется очень тяжело без дополнительной помощи США, ситуация на поле боя будет оставлять желать лучшего, признал Миллер.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США больше не располагают средствами на помощь Украине. По его словам, Вашингтон надеется, что союзники и партнеры продолжат помогать Киеву, поскольку у Штатов «на это больше денег нет».

20 декабря издание Financial Times со ссылкой на заявление лидера демократов в сенате Чака Шумера сообщило, что члены Конгресса США решили отложить слушания по вопросу о выделении финансовой помощи Украине до января 2024 года. Предполагается, что это решение было принято из-за разногласий, возникших между республиканцами и демократами при обсуждении проблем миграции из Мексики.