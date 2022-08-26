Посол рассказал, будет ли создана новая военная база России в Абхазии Посол РФ в Абхазии Шургалин: Россия не планирует создавать новую военную базу в республике

Фото: Министерство Обороны РФ

Россия не намерена создавать новую военную базу в Абхазии, заявил посол РФ в Сухуме Михаил Шургалин. Он отметил, что силами 7-й объединенной российской военной базы и пограничного управления ФСБ России в Абхазии полностью обеспечивается безопасность республики. По его словам, которые приводит РИА Новости, данные структуры постоянно совершенствуются, их работа осуществляется на высоком уровне.

Обе названные мной структуры постоянно совершенствуются, их функционирование требует модернизации организационных рамок их присутствия на территории республики. В этом смысле создание какой-то «новой военной базы» не планируется, но изменения в действующий функционал возможны, — сказал Шургалин.

При этом он добавил, что военные санатории «Сухум» и «Сухумский» являются частью 7-й объединенной российской военной базы, однако эксплуатируются частными бизнесменами, не имеющими никакого отношения к базе.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова войти в Союзное государство России и Белоруссии. Он также отметил, что Сухум и Минск в ближайшее время планируют реализовать крупный инвестиционный проект, подробности которого раскрывать не стал.