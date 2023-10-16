«Последний сладкий сон»: в СФ ответили Байдену на планы подавить Россию Сенатор Джабаров: Байден рассказал последний сладкий сон о том, что подавит РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джо Байден рассказал свой последний сладкий сон о том, что он всех победит и вновь станет президентом США, заявил NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его мнению, американский лидер показал себя агрессором и инициировал множество конфликтов в мире. Джабаров выразил надежду, что Байден не будет выдвигаться на второй срок, так как он себя достаточно сильно скомпрометировал.

Байден рассказывает свой последний сладкий сон, что он всех победит и станет президентом. Как руководитель США он показал себя агрессором. Сколько уже конфликтов инициировал Байден за время своего президентства: обострение конфликта Израиля и Палестины, продолжается ситуация в Афганистане, резкое обострение ситуации в Закавказье, мощные поставки оружия и конфликт с Украиной. За всем этим стоит Байден и его команда, которую он возглавляет, — сказал Джабаров.

По словам сенатора, для американцев будет неприятным сюрпризом, если их президентом вновь станет Байден. Однако Джабаров считает, что до этого дело не дойдет.

Байден себя настолько скомпрометировал в плане своей семьи, сына и коррупционных связей... Я думаю, ему будет тяжело остаться президентом. Если он будет избираться с Дональдом Трампом, то с треском пролетит. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Его отведут от выборов, впереди еще целый год, — подытожил Джабаров.

В интервью CBS Байден рассказал о желании подавить Россию. Он добавил, что хотел бы объединить Европу и урегулировать палестино-израильский конфликт.