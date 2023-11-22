Помощник Путина призвал не ожидать сильного укрепления рубля Орешкин: не следует ожидать кардинальных отклонений курса рубля

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Максим Орешкин

Рубль еще может укрепиться, однако ожидать кардинальных отклонений от нынешнего курса не следует, заявил в беседе с MK.RU помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин. По его мнению, процесс укрепления национальной валюты России начался пару месяцев назад и продолжается в настоящее время.

Орешкин отметил, что колебания курса связаны с погашением части внешних долгов экспортерами. Также на курс рубля повлиял уход зарубежных компаний с российского рынка и выкуп их долей отечественными инвесторами.

Все это вместе взятое увеличивало спрос на иностранную валюту и вело к ослаблению рубля. Но платежный баланс стабилизируется и рубль демонстрирует сейчас тенденцию к укреплению, — подчеркнул помощник президента.

По словам Орешкина, отрицательно на курсе рубля сказывается снижение в этом году цен на нефть и газ по сравнению с 2022 годом.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что есть тенденция к небольшому укреплению российской валюты к концу года. Он добавил, что фундаментальный курс сейчас составляет 85–90 рублей за доллар и он вряд ли сильно поменяется.