В России рассказали, какая судьба ждет BMW и Mercedes Помощник президента РФ Орешкин: Mercedes и BMW уйдут в историю из-за Китая

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Крупные европейские автомобильные концерны, такие как BMW и Mercedes, уйдут в историю в ближайшие 10 лет, заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью изданию «Эксперт». По его словам, это обусловлено тем, что китайские компании постепенно занимают лидирующие позиции по показателям экспорта автомобилей в Россию. Предполагается, что BMW и Mercedes могут повторить судьбу шведской Volvo, проданной Китаю.

Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю, — заявил Орешкин.

Помощник президента России подчеркнул, что в настоящее время экспертное сообщество обсуждает постепенный захват российского рынка китайским автопромом. Однако данное явление наблюдается и в других странах мира. По мнению Орешкина, китайские компании могут приобрести Mercedes и BMW. Они смогут сохранить свой бренд, однако производимые ими автомобили перестанут быть европейскими.

Европейские производители теперь не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях, которое у них было еще пять-десять лет назад. Экономики Глобального Севера — США, Япония, ЕС — потихонечку теряют свою роль, свою значимость. Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, — объяснил он.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявил, что продажи новых автомобилей в России вырастут примерно на 50% по итогам 2023 года. Речь идет не только о легковых, но и о грузовых машинах. Число проданных автомобилей составит примерно 1,2 млн единиц.