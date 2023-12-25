В России спрогнозировали спрос на новые авто Мантуров: продажи новых авто вырастут на 50% в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи новых легковых, грузовых машин и автобусов в России по итогам 2023 года вырастут на 50% в годовом выражении (до 1,2 млн авто), рассказал РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, 1 млн автомобилей приходится на легковой сегмент.

Один из основных драйверов здесь — это автопром, где ожидается увеличение объемов рынка более чем на 50%... Рынок в целом (по всем категориям) будет около 1,2 миллиона автомобилей, порядка миллиона придется на легковые, — уточнил министр.

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» сообщили, что количество автомобилей, поставляемых в Россию по параллельному импорту, сокращается. Так, в ноябре на автомобили, поставленные по альтернативным каналам, пришлось только 8% общего количества проданных новых машин, хотя в октябре данный показатель составлял 11%.

Эксперты считают, что ситуацию изменили недавние решения, принятые властями страны. Так, были повышены ставки утилизационного сбора, отменена в ряде случаев льгота по его уплате для импортеров-физлиц, а также введены новые правила оформления машин, ввезенных по параллельным каналам. По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, параллельный импорт был правильным решением, поддержавшим российский автомобильный рынок.