Помощник Медведева объяснил его пост о Казахстане и Грузии взломом страницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева заявил, что опубликованный им пост в соцсети «ВКонтакте» про Грузию и Казахстан написал не бывший премьер, а те, кто взломали его аккаунт. Он добавил, что последнее сообщение, опубликованное Медведевым было про ВМФ, а с теми, кто написал сообщение якобы от лица бывшего премьера разберется администрация соцсети и те, «кому положено». Спустя 10 минут пост был удален.

В публикации говорилось, что Казахстан является искусственным государственным образованием, а единой Грузии не существовало до завоевания Россией в начале XIX века. Также, там говорилось, что с «парадами суверенитетов» пора заканчивать.

Последний пост во «ВКонтакте», опубликованный Медведевым, был про ВМФ — а с тем, кто вчера взломал его страницу и публиковал другой пост, разберутся администрация соцсети и те, кому положено, — сказал помощник.

Ранее Медведев опубликовал в своем Telegram-канале две географические карты будущей Украины. На первом изображении показана территория украинского государства, которая, как считает политик, возникла в воображении Владимира Зеленского, с прежними границами страны — до 24 февраля. На втором варианте, который, как указал Медведев, прогнозируют западные аналитики, во владении украинских властей осталась лишь Киевская область.