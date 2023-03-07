Полянский ответил на публикацию NYT о диверсии на «Северных потоках» Полянский: публикация NYT о «Северных потоках» говорит о необходимости расследования

Фото: Социальные сети

До конца марта в Совете Безопасности ООН пройдет голосование по российскому проекту резолюции с призывом к генеральному секретарю международной организации создать комиссию для расследования инцидента на «Северных потоках». Об этом в своем аккаунте в Twitter написал первый заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский. Таким образом дипломат прокомментировал публикацию NYT о том, что за происшествием могла стоять проукраинская группировка.

Это доказывает, что мы правильно настаиваем на принятии резолюции Совбеза ООН о начале международного расследования диверсии на «Северном потоке» под руководством генерального секретаря ООН, — подчеркнул Полянский.

Он отметил, что к настоящему времени прошло три раунда экспертных консультаций по проекту резолюции и в этой связи «голосование точно состоится до конца марта».

Ранее издание NYT сообщило, что американские чиновники, изучившие разведданные по ЧП на газопроводах, пришли к выводу, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины либо и те и другие, действовавшие в составе одной группы. При этом в Вашингтоне не нашли никаких доказательств возможной причастности со стороны властей России или Украины.

Нитки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены в Балтийском море 26 сентября 2022 года. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Дании и Швеции, власти которых занялись расследованиями наряду с правительством ФРГ. Изначально выдвигалась версия о преднамеренной диверсии.