Политолог объяснил, почему закон о ЧВК в России не принимают Политолог Гращенков: закон о ЧВК в России не принимают из-за армейских лоббистов

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Боец ЧВК «Вагнер»

Легализации частных военных компаний сопротивляются те, кто хочет оставить эти формирования под эгидой вооруженных сил, рассказал NEWS.ru политолог Илья Гращенков накануне первой годовщины попытки мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, принять документ мешают опасения роста расходов государства.

На самом деле закон о ЧВК давно рассматривается и в принципе написан. Его не вносят на голосование по двум причинам. Во-первых, закон де-факто выведет ЧВК из компетенции вооруженных сил. Лоббисты ВС РФ не хотели бы этого. Во-вторых, это создаст сильную дополнительную нагрузку на бюджет — за счет того, что эти компании станут частью военного бюджета, — заявил Гращенков.

В зоне украинского конфликта участники ЧВК приписаны теперь к обычным частям, добавил эксперт. Однако, по его словам, в будущем такие компании будут предоставлять свои услуги по всему миру.

Содержать такое количество сотрудников как обычных военных властям бы не хотелось. Пока эти противоречия не будут разрешены, закон вряд ли примут, — поянил Гращенков.

23 июня исполняется год с попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Связанный с ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин объявил о «Марше справедливости». «Вагнеровцы» заняли Ростов-на-Дону и предприняло марш на Москву. Мятеж продлился до вечера 24 июня, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко убедил руководителей ЧВК вернуться в казармы.

В августе 2023 года самолет с Пригожиным разбился в Тверской области, бизнесмен погиб. 1 июня 2024 года в день рождения предпринимателя на Пороховском кладбище в Петербурге был открыт памятник ему.