«Политическая распущенность»: МИД России о сожжении Корана в Стокгольме МИД России осудил сожжение Корана в Швеции и призвал принять меры в отношении экстремистов

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Расмус Палудан

Москва осуждает и отвергает сожжение Корана в Стокгольме, призывает принять меры в отношении радикалов, говорится в заявлении спецпредставителя МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадия Аскальдовича. Он пояснил, что «мы стали свидетелями того, как политическая распущенность и вседозволенность, прикрытая благовидными словами о свободе слова и самовыражения, выливается в разжигание межрелигиозной розни».

Осуждаем и отвергаем подобные преступные действия. Призываем принять меры в отношении радикалов, — говорится в сообщении на сайте российского министерства.

Акция с сожжением Корана прошла в Стокгольме 21 января. Ее исполнителем стал датский радикал Расмус Палудан. Он заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию. Акция была проведена с разрешения местных властей.

Главы МИД арабских стран Персидского залива осудили поступок радикала, предупредив, что он может вызвать негодование у мусульман всего мира. Зампредседателя Духовного управления мусульман России муфтий Рушан Аббясов назвал произошедшее в Стокгольме сатанизмом и призвал шведские власти наказать причастных.

Власти Швеции назвали сожжение Корана и другие антиисламские выступления ужасающими, но Анкара оправданий Стокгольма не приняла.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что такая акция была инициирована и проплачена правительством Швеции. Глава республики назвал «сатанинской» партию, член которой устроил данное действие в центре шведской столицы. По его словам, он убедился — Североатлантический альянс является «порождением Сатаны».