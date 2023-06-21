Похитивший 323 млн на уборке помещений Минобороны останется на свободе Фигурант дела о хищении 323 млн рублей у Минобороны на госзакупках приговорен к условному сроку

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Басманный районный суд Москвы приговорил к четырем годам условного заключения экс-начальника отдела госзакупок и ценообразования Минобороны России Сергея Кушнарева, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Кушнарева признали его виновным в особо крупном мошенничестве. Условный срок объясняется тем, что экс-чиновник выплатил сумму ущерба — 323 миллиона рублей. Эти деньги были фактически похищены при предоставлении услуг по уборке помещений министерства по завышенным ценам.

Сергея Кушнарева признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначили наказание в виде лишения свободы условно сроком на четыре года с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на два года. А также с лишением классного чина, — сообщила представитель суда.

Уголовное разбирательство началось в 2020 году. Дело со стороны гособивнения вело военное следственное управлением СК РФ. Первые десять месяцев Кушнарев проходил по делу в качестве свидетеля, но в итоге был признан профитером сделок с завышенными ценами.

12 мая стало известно, что экс-замглавы ФСИН Валерий Максименко получил девять лет колонии за взятки и злоупотребления. Он также лишен звания генерал-лейтенанта внутренней службы ФСИН России и государственной награды, оштрафован на 43,3 млн рублей и лишен права занимать должности на государственной службе сроком на 11 лет.