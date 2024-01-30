«Подонок»: Миронов осудил вандала, осквернившего памятник в Ереване Лидер СРЗП Миронов выступил с осуждением осквернившего памятник в Ереване

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Власти Армении только поощряют антироссийские настроения, что проявилось в осквернении памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, русофобия давно стала прибежищем невежественных хамов и универсальным способом освободиться от совести и правды.

Не вижу смысла рассуждать, чем этот подонок объяснил свою подлость. В любом случае подонок останется подонком, а подлость — подлостью. Не согласен с высказыванием российского представителя, хочешь выразить возмущение — иди с пикетом к посольству. Но при чем здесь память о детях блокадного Ленинграда?! Они-то в чем «провинились» перед этим жлобом?! Это ведь мемориал не про политику, а про милосердие, про человеческую солидарность, про лучшее, что есть в людях, независимо от национальности и гражданства. Это дань благодарности народу Армении, его заботе о ребятишках, которых привезли в республику из осажденного города, — заявил Миронов.

Политик высказал мнение, что объяснять что-то вандалу в этой ситуации бесполезно. Миронов также усомнился, что от официального Еревана последует «какая-то внятная реакция».

Да и нужны ли нам их лицемерные извинения? — заключил он.

Ранее глава «Русского дома» в Армении Вадим Фефилов потребовал привлечь к уголовной ответственности Самвела Шираняна, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. Фефилов призвал генпрокурора Армении Анну Вардапетян провести проверку по факту произошедшего.