Колокольцев: более ста уголовных дел завели за фейки о ВС России

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Более 100 уголовных дел возбудили за дискредитацию Вооруженных сил РФ, заявил в ходе выступления в Госдуме глава МВД Владимир Колокольцев, сообщает РИА Новости. По словам руководителя ведомства, сотрудники правоохранительных органов также пресекли 4,5 тысячи административных правонарушений за фейки о ВС.

За дискредитацию Вооруженных сил и недостоверность сведений об их использовании пресечено 4,5 тысячи административных правонарушений. По нашим материалам возбуждено свыше 100 уголовных дел, — сказал Колокольцев.

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал жителя столицы на 15 суток и обязал выплатить штраф в 50 тысяч рублей за неповиновение сотруднику полиции и дискредитацию ВС России. Его жена сообщила, что он был задержан сотрудником ДПС днем 12 октября. Поводом для задержания стало прослушивание украинской музыки в салоне автомобиля.

Также сообщалось, что сумма штрафов за дискредитацию Вооруженных сил РФ (20.3.3 КоАП) для россиян составила 85,7 млн рублей.