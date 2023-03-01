«Плевать на всех»: сенатор о призыве Зеленского к «дочерям и сыновьям» США Сенатор Цеков: Зеленский сошел с ума, раз призвал «дочерей и сыновей» США погибать на Украине

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «плевать на всех», поскольку ему важно, чтобы боевые действия продолжались, так в разговоре с NEWS.ru. сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал призыв украинского лидера к «дочерям и сыновьям» США погибать на СВО. По мнению политика, глава страны будто сошел с ума или участвует в большой азартной игре, не осознавая, что победить РФ в этом противостоянии нельзя.

Именно он (Зеленский. — NEWS) втянул Украину в военное противостояние с Россией. Теперь хочет втянуть НАТО, а не только США. Когда он говорит такое, то не понимает, что начнется мировая война. Или ему плевать на всех, плевать, граждане какой страны погибают за него, не за Украину, лишь бы продолжались боевые действия, — сказал Цеков.

По словам сенатора, у него сложилось впечатление, что Зеленский страдает манией и пытается руководить не только США, но и другими странами. Цеков пристыдил украинского лидера за то, что он «прикрывается словами о бомбежках и подвалах», но ему «плевать на украинцев, на Украину, скорее всего, он и себя не считает украинцем».

Ранее Зеленский заявил, что «США должны будут отправить своих сыновей и дочерей воевать», как Киев отправляет своих.

Ранее американский наемник Джон Макинтайр перешел на сторону России после года службы в «Иностранном легионе» ВСУ и батальоне «Карпатская Сечь». Бывший легионер, передавший российским военным документы, разведданные и карты, пояснил, что изначально отправился на Украину с тайным планом: собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта.