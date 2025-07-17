Песков раскрыл тему следующего раунда переговоров России и Украины Песков: Россия и Украина готовятся к обсуждению меморандумов по урегулированию

России и Украине предстоит провести третий раунд прямых переговоров и обсудить проекты меморандумов по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, диалог будет проходить при посредничестве США, передает РИА Новости.

Мы ведем прямые переговоры. <...> Предстоит провести третий раунд и начать обсуждение на третьем раунде тех проектов меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись. И здесь речь именно идет о прямых переговорах, впрочем, которые проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов, — заключил Песков.

Ранее представитель Кремля призвал международное сообщество усилить давление на Киев для возобновления прямых переговоров с Москвой. Песков выразил надежду, что заявления западных лидеров сопровождаются реальными шагами по склонению Украины к диалогу, так как текущая поддержка воспринимается Киевом как сигнал к продолжению боевых действий.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские лидеры блокируют возможность переговоров между Украиной и РФ. Дипломат напомнил о срыве Стамбульских договоренностей в апреле 2022 года: несмотря на изначально противоположные позиции, стороны были близки к подписанию документа.