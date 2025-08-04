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04 августа 2025 в 17:01

Путин поговорил по телефону с Нетаньяху

Песков заявил, что Путин поговорил по телефону с премьером Израиля

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Предыдущий разговор Путина и Нетаньяху состоялся 28 июля.

Песков при этом не раскрыл детали беседы глав государств. В ходе недавних телефонных переговоров с израильским премьер-министром российский президент подтвердил готовность Москвы содействовать дипломатическому урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, в ходе беседы стороны детально обсудили сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, рассмотрев различные аспекты региональной напряженности.

До этого испанский премьер-министр Педро Санчес выступил с резкой критикой в адрес Европейского союза, обвинив его в применении двойных стандартов. Он обратил внимание на существенный дисбаланс в подходе ЕС к России и Израилю: в отношении Москвы введено 18 пакетов санкций, тогда как действия Тель-Авива, по его мнению нарушающие права человека, не встречают адекватной реакции со стороны европейских структур. Санчес потребовал немедленного приостановления действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.

Владимир Путин
Биньямин Нетаньяху
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Дмитрий Песков
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