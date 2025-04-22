Песков уточнил, с кем Путин провел телефонную беседу Песков: Путин говорил по телефону с президентом ЮАР, а не Бразилии

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин оговорился, когда рассказывал о телефонном разговоре с бразильским лидером Луисом Инасиу Лула да Силвой, сказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подтвердил что диалог между лидерами России и ЮАР действительно состоялся.

Нет, он оговорился, речь шла о телефонном разговоре с [президентом ЮАР Сирилом] Рамафосой, — прокомментировал пресс-секретарь Путина.

Беседа переносилась пять раз из-за технических неполадок. Подробности разговора и причина возникновения технических сложностей не раскрываются.

До этого Путин провел телефонные переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы лидеры обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в энергетической сфере, а также актуальные вопросы международной повестки, в частности российско-американский диалог. Особое внимание стороны уделили предстоящему празднованию 80-летия Победы, в котором казахстанский лидер примет участие.

Также сообщалось, что Путин провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль Тани. Встреча делегаций длилась более 2,5 часа. Стороны обсуждали развитие двусторонних отношений и международные темы. В частности, были затронуты вопросы Сирии и сектора Газа.