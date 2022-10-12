Песков: Столтенберг признал, что НАТО воюет на стороне Украины

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Йенс Столтенберг

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России на Украине будет означать поражение Альянса, можно считать признанием участия Блока в конфликте на стороне Киева, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В связи с этим, подчеркнул он, российская сторона предпринимает действия «начиная с 24 февраля», передает ТАСС.

Можно, — сказал пресс-секретарь президента в ответ на вопрос, можно ли считать слова Столтенберга подтверждением участия НАТО в конфликте на стороне Украины.

Ранее аналогичную мысль высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что своими словами Столтенберг прямо подтвердил участие НАТО в войне против РФ.

О том, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением НАТО, Столтенберг заявил накануне. Он подчеркнул, что этого нельзя допустить. Глава Альянса также выразил уверенность, что Россия не применит ядерное оружие на Украине. Однако, по его словам, страны Блока сохраняют бдительность, поэтому в ближайшем будущем проведут учения по ядерному сдерживанию.