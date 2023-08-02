Песков считает, что разногласия между Украиной и Польшей будут только расти

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Дмитрий Песков

Разногласия между Украиной и Польшей будут нарастать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Представитель Кремля подчеркнул, что между двумя странами существуют многочисленные претензии, определенные историческими событиями, которые оставили глубокие следы на их современных взаимоотношениях.

Сами поляки имеют много претензий к Украине, разные исторические события между этими странами, которые мы хорошо помним, тоже наложили глубокий отпечаток на современный характер их взаимоотношений. Поэтому там очень много противоречий, и эти противоречия будут только расти, — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Москва «внимательно наблюдает» за развитием ситуации в отношениях между Киевом и Варшавой, учитывая, что «и Украина, и Польша не проявляют особой благосклонности к нам, и являются важными участниками антироссийского движения».

Как сообщалось ранее, польский МИД вызвал посла Украины Василия Зварыча после заявления замглавы офиса президента страны Андрея Сибиги. Он утверждал, что заявления Варшавы об оказании значительной поддержки Киеву безосновательны и равнозначны вероломству.