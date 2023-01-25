Песков рассказал о последнем разговоре Путина с Зеленским Песков: Путин несколько лет не разговаривал с Зеленским

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не разговаривал с украинским коллегой Владимиром Зеленским последние несколько лет. За это время не было ни личных, ни телефонных контактов, сказал он РИА Новости.

Агентство отмечает, что Путин и Зеленский виделись в 2019 году в Париже. Это был саммит в «нормандском формате». Российский лидер провел тогда и двусторонние встречи. Кроме Зеленского, он общался с тогдашними лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

Затем, по данным сайта Кремля, Путин несколько раз созванивался с Зеленским — в феврале и июле 2020 года. Больше контактов не было.

Ранее экономист и политолог Олег Соскин заявил, что Владимиру Зеленскому в скором времени придется сесть за стол переговоров с Россией из-за больших потерь ВСУ под Артемовском. По его словам, потери Киева ежедневно исчисляются трехзначными цифрами.