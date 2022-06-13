Песков анонсировал чрезвычайно важное заявление Путина на ПМЭФ Песков заявил, что Путин на ПМЭФ будет говорить о влиянии санкций против РФ на ситуацию в мире

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет говорить о влиянии антироссийских санкций на обстановку в мире, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, речь пойдет о том, как рестрикции сказываются на стоимости энергоносителей и ситуации с продовольствием.

Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом. <...> В этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной, — сказал Песков.

Он добавил, что 2022 год ознаменовался «идеальным системным штормом, когда экономика стала заложницей политики, а политики многих стран во время пандемии коронавируса совершили огромное количество ошибок. Песков подчеркнул, что мир сейчас расплачивается за эти ошибки.

Россия — слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга, — заключил Песков.

Ранее он сообщил, что глава государства на ПМЭФ встретится с руководителями российских СМИ и фронтовыми корреспондентами, которые освещают ситуацию на Украине. По его словам, отдельной традиционной встречи с представителями международных компаний и иностранными инвесторами не будет, так как «в этом году будет чуть-чуть другое мероприятие».