Песков рассказал, какие перемены ждут мир Песков: время однополярного мира и диктата уходит

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Дмитрий Песков

Век колониализма уходит в прошлое, заявил во время марафона «Знание.Первые» представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, на смену придут многообразие и время справедливых взаимоотношений, передает ТАСС.

Век однополярного мира, диктата, колониализма уходит. Его место займет век более справедливых отношений, многообразия, национального многообразия, культурного многообразия, уважения к многообразию. И Россия будет составной частью этого нового мира, — уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия будет производить технологии, которые будут востребованы во всем мире. По его мнению, российские специалисты поднимут здравоохранение на новый уровень, смогут продлевать человеческую жизнь, будут строиться и совершенствоваться дороги.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что гегемония стран Запада подошла к концу, сейчас формируется новый мировой порядок. По его словам, сегодня данный факт уже ни у кого не вызывает сомнения.

Как отметил премьер, мир пытаются расколоть на геополитические блоки. При этом огромное давление оказывается на такие страны, как Венгрия, которые отстаивают свой суверенитет, подчеркнул Орбан.