Песков рассказал, чем опасно членство Украины в НАТО Песков: членство Украины в НАТО угрожало бы национальным интересам России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Членство Украины в НАТО угрожало бы национальным интересам России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это стремление Киева стало одной из первопричин конфликта.

Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом. Это представляло бы собой угрозу для национальных интересов РФ, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Москва приветствует заявление Вашингтона о том, что Киев не может присоединиться к НАТО. Он отметил, что такое решение совпадает с позицией РФ.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина не должна жертвовать своим суверенитетом, даже если США предложат отказаться от вступления в НАТО. Он считает, что Вашингтон может подготовить документ, фиксирующий отказ Киева от членства в Альянсе.

По словам Гончаренко, украинская переговорная позиция должна включать четыре ключевых пункта. В списке он указал юридическое непризнание занятых российскими войсками территорий, отсутствие ограничений по численности армии, право производить любое оружие в любых количествах и сохранение возможности вступать в военные союзы.