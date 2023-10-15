Песков: Путин и Си Цзиньпин поговорят тет-а-тет на форуме в Пекине

Фото: kremlin.ru

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин найдут время для доверительной беседы тет-а-тет во время запланированного визита лидера РФ в Пекин на форум «Один пояс — один путь», где будет множество гостей из разных стран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что Путин будет главным гостем этого мероприятия.

В гостях у председателя Си будет очень много гостей. Хотя президент Путин будет главным гостем. Но в том, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз, у меня нет сомнений, — сказал он.

Третий форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине 17–18 октября.

Путин ранее заявил, что виделся с китайским коллегой более 40 раз и после этих встреч у него осталось много хороших воспоминаний. По мнению политика, внешнеполитические взгляды Пекина совпадают со взглядами Москвы — обе страны настроены на плодотворное сотрудничество, развитие отношений и поиск компромиссов.

Ранее Путин указал на главное отличие Китая от государств с «тяжелым колониальным наследием». По словам российского лидера, Пекин никому ничего не навязывает и не насаждает, он лишь дает возможности, а также предлагает диалог для поиска компромисса в случае разногласий.