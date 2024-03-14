Песков призвал не усматривать тенденции в решении по активам Danone

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Временное управление активами российской «дочки» Danone со стороны Росимущества было отменено президентом РФ Владимиром Путиным по соображениям целесообразности, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в этом не стоит усматривать тенденции.

Какой-то тенденции здесь быть не может. Каждая ситуация рассматривается отдельно. Взвешиваются все факторы, все условия и конкретная ситуация, в которой принимается решение, — сказал представитель Кремля.

13 марта Путин отменил решение о передаче Росимуществу активов АО «Данон Россия», принадлежавших компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Глава государства соответствующим приказом внес изменения в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом.

В феврале президент РФ передал под управление Росимущества Ульяновский станкостроительный завод. Предприятие принадлежало «дочке» японско-немецкого холдинга DMG MORI. В соответствии с указом главы государства под временное управление Росимущества перешли 100% долей завода. Все акции предприятия принадлежали Seiki Gildemeister Beteiligungen, — одному из крупнейших в Германии производителей программируемых станков.

Также в феврале 2024 года в собственность России по решению суда была передана липецкая кондитерская фабрика Roshen, принадлежавшая бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Все акции предприятия по требованию генпрокуратуры были обращены в доход РФ.