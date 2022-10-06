Песков сообщил, поедет ли Путин на конференцию по климату в Египет Песков: Путин не примет участия в конференции по климату в Египте

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Египте в ноябре этого года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Каких-либо подробностей или причин этому он не привел, сообщает РИА Новости.

Нет, [президент] не планирует [участия в конференции], — ответил Песков журналистам.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов сообщил, что в последнее время темпы глобального потепления резко увеличились. По его словам, за 45 лет показатели роста среднегодовой температуры замедлить так и не смогли. Ученый предположил, что к концу XXII века температура на планете может повыситься на 20 градусов. При этом даже в таком случае в Гренландии или на северном побережье Сибири будет возможно комфортное для человека существование.

Ученый отметил, что все меры, принятые с 90-х годов, когда была организована международная комиссия по изменению климата при ООН и были подписаны Киотские соглашения, не замедлили рост выбросов СО2 человечеством, а не позволили им стать еще больше.