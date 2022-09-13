Ученый РАН предсказал потепление на планете на 20 градусов Ученый РАН Карнаухов предсказал потепление на планете на 20 градусов

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Гренландия

В последнее время темпы глобального потепления резко увеличились, рассказал в беседе с «Царьградом» ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов. По его словам, за 45 лет показатели роста среднегодовой температуры замедлить так и не смогли. Поэтому, оценивая темпы развития ситуации, ученый предположил, что к концу XXII века температура на планете может повыситься на 20 градусов.

Если мы имели в ХХ веке повышение температуры на 0,8 градуса и оно будет примерно в пять раз увеличиваться, то, скажем, к концу XXI века, если мы никак не повлияем на экспоненциальный рост выбросов CO2, мы будем иметь потепление уже на четыре градуса. А к концу XXII века потепление достигнет 20 градусов, — рассказал исследователь.

Карнаухов считает, что даже в таком случае в Гренландии или на северном побережье Сибири будет возможно комфортное для человека существование.

Ученый отметил, что все меры, принятые с 90-х годов, когда была организована международная комиссия по изменению климата при ООН и были подписаны Киотские соглашения, не замедлила рост выбросов СО2 человечеством, а, скорее, не позволила им стать еще больше.

Учёные и студенты МГТУ имени Баумана ранее запатентовали изобретение, которое поможет сохранить вечную мерзлоту в Арктике и обеспечить безопасность транспортной, промышленной и жилищной инфраструктуры в условиях изменяющегося климата. Речь идёт о системе «Пермафрост», основанной на использовании фотоэлектрических или тепловых преобразователей солнечной энергии и тепловых насосов. Разработчики отмечают, что данная технология позволит замедлить процессы изменения климата в Арктике.