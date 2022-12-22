Песков: поставки ЗРК Patriot доставят страдания жителям Украины

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину доставят страдания жителям страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, снабжение ВСУ новыми видами вооружения способствует не урегулированию конфликта, а его дальнейшей эскалации, передает РИА Новости.

Мы видим, что фактически Соединенные Штаты и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине. Это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот. Это приводит к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем могли бы, — сказал Песков.

Кроме этого он считает, что передача Украине ЗРК Patriot никак не скажется на достижении целей военной операции. Сами же ПВО, как и другие виды вооружения Украины, являются легитимными целями для Вооруженных сил России.

Да, безусловно, как и все другие виды вооружений, которые используют Вооруженные силы Украины. Все-таки демилитаризация является одной из целей специальной военной операции, — утверждает Песков.

Передача Украине батареи ЗРК Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, речь идет об оборонительных вооружениях, ранее заявил американский президент Джо Байден. По словам главы США, данное вооружение поставляется Киеву якобы не для нападения на российские территории. Он добавил, что не обсуждал с президентом Украины вопрос применения ЗРК Patriot. Глава Белого дома отметил, что США продолжат помогать Украине, пока она существует.