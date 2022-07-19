Песков переадресовал Путину вопрос об участии в выборах 2024 года

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов, будет ли президент Владимир Путин участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Он порекомендовал спросить его об этом лично, передает ТАСС.

Вот [об этом] его спросите сами, - цитирует агентство Пескова.

Ранее Песков ответил на вопрос о сроках проведения ежегодной прямой линии в Путиным. По его словам, она может состояться предстоящей осенью. При этом пресс-секретарь президента конкретную дату не назвал. Он подчеркнул, что при ее определении необходимо в первую очередь учитывать мнение самого главы государства.

Проведение прямой линии в 2022 году откладывалось уже неоднократно. Однако в Кремле заверили, что она обязательно состоится.