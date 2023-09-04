В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Си Цзиньпином Песков: даты встречи Путина с Си Цзиньпином согласовываются

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Си Цзиньпин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даты двусторонней встречи главы России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином находятся в процессе согласования, передает РИА Новости. Представитель Кремля пообещал своевременно сообщить о дате переговоров.

Мы пока не анонсируем конкретные даты, действительно, поскольку график двусторонних контактов различных весьма и весьма насыщенный. Сейчас согласовывается график, — заявил Песков.

Путин сообщил, что в скором времени проведет встречу с Си Цзиньпином. Он добавил, что на встрече будет обсуждаться развитие гуманитарных контактов.

Также о перспективе встречи Путина и Си говорил и Песков. Помощник президента Юрий Ушаков подтверждал, что на октябрь запланирована встреча двух глав государств в Китае. Предполагается, что российский президент в том числе примет участие в форуме инвестиционной программы «Один пояс — один путь».

Политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов объяснил, что президент России и лидер КНР решили встретиться в ближайшее время, поскольку Путин выбрал не ехать на саммиты «Большой двадцатки», ШОС и БРИКС. По его словам, стороны должны обсудить происходящие в мире события и будущее миропорядка.