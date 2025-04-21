Песков ответил на вопрос о приезде Трампа на 9 Мая в Москву Песков: речи о приезде Дональда Трампа на 9 Мая в Москву не идет

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Дмитрий Песков

Речи о приезде президента США Дональда Трампа на 9 Мая в Москву не идет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости. Журналисты спросили у него, не обсуждали ли стороны визит главы Белого дома на парад Победы.

Речи об этом не шло, — ответил Песков.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас обратилась к представителям ЕС с призывом не участвовать в параде Победы в Москве. В ответ на это премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никто не помешает ему присутствовать на этом мероприятии.

Кроме того, президент Сербии Александр Вучич в ответ на угрозы главы евродипломатии заявил, что сербский народ внес существенный вклад в борьбу с фашизмом. Это, по его словам, стало основной причиной для предстоящей поездки в Россию вопреки колоссальному давлению со стороны Запада.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин тем временем заявил, что Каллас нужно отстранить от должности и отдать под трибунал ООН за призыв к странам ЕС и кандидатам на вступление в объединение не ездить в Москву на День Победы. По его словам, заявление европейского политика является неуважением к тем, кто спас мир от фашизма. Спикер Госдумы подчеркнул, что если бы не их героический подвиг, то Европы сейчас не существовало бы.