Песков ответил на отказ США считать Россию страной с рыночной экономикой Песков: заявление США об отсутствии в РФ рыночной экономики — это давление на Москву

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Дмитрий Песков

Отказ США считать Россию страной с рыночной экономикой — это давление на Москву, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Такие шаги не ведут к стабилизацию мировых рынков и продолжают деструктивную линию, считает он.

Это продолжение действий по оказанию давления по всем возможным направлениям на РФ. Давление в области экономики мы знаем, многочисленные санкции и так далее. <...> Это один из шагов в продолжение вот этой на самом деле деструктивной линии, которая никоим образом не способствует стабилизации на мировых экономических рынках, — сказал Песков.

При этом растет понимание, в большей степени в Европе, что санкции не смогли дестабилизировать российскую экономику, но вносят турбулентность в европейскую, добавил он. США же более устойчивы к экономическим потрясениям, хотя американцы тоже страдают от инфляции и хаоса в энергетическом секторе, уверен пресс-секретарь президента РФ.

В Министерстве торговли США ранее сообщили о том, что американские власти приняли решение лишить российскую экономику статуса рыночной. Причиной названо «широкое вмешательство» властей РФ в ценообразование и другие процессы. По мнению чиновников, теперь удастся в полную силу применять в отношении Москвы антидемпинговое законодательство, а также снизить давление на американские предприятия из-за «несправедливых импортных операций».