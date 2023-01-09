Песков отреагировал на сообщения о помиловании заключенных — участников СВО Песков: помилование заключенных бойцов ЧВК «Вагнер» возможно только по указу президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помилование заключенных в России возможно только указом президента страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Таким образом он отреагировал на сообщения о том, что заключенные, сражающиеся в зоне СВО в составе ЧВК «Вагнер», были помилованы.

Вы знаете, что помилование может осуществляться только указом президента. То есть предусмотрена законодательством определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных, именно документальная, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, потом финализируется указом президента... Я могу сказать, что помилование осуществляется в строгом соответствии с законом, — сказал Песков.

При этом он не уточнил, был ли издан указ о помиловании заключенных, участвующих в боевых действиях в зоне СВО.

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее рассказал, что первая группа бывших заключенных завершила свой полугодовой контракт в качестве добровольцев в составе группы «Вагнер». По словам предпринимателя, с них сняли все судимости. В Министерстве обороны и в МВД информацию не прокомментировали.