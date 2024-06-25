Песков отреагировал на план советников Трампа по мирным переговорам Песков: мирный план советников Трампа должен учитывать ситуацию на фронте

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможный план советников экс-президента США Дональда Трампа по приведению Киева к мирным переговорам должен учитывать ситуацию на фронте, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что сначала нужно ознакомиться с деталями плана.

Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что два ключевых советника Трампа — Кит Келлогг и Фред Фляйц — представили ему план прекращения конфликта на Украине. Согласно их задумке, в случае победы Трампа на президентских выборах Киеву сообщат, что он сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в переговоры с Москвой.

Келлогг и Фляйц также указали, что Вашингтону в то же время следует предупредить Москву о том, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины.

До этого помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что предложение президента России Владимира Путина по переговорам с Киевом является шансом перестать выяснять отношения на поле боя и терять людей. По его словам, людской потенциал на Украине до конца еще не исчерпан. Однако без поддержи Запада конфликт уже давно бы прекратился.