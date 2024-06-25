Помощник Путина раскрыл, как остановить украинский конфликт Ушаков: предложение Путина является шансом остановить конфликт на Украине

Фото: МО Украины

Предложение президента России Владимира Путина по переговорам с Киевом является шансом перестать выяснять отношения на поле боя и терять людей, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков на Примаковских чтениях. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, людской потенциал на Украине до конца еще не исчерпан. Однако, без поддержи Запада, конфликт уже бы давно прекратился.

В отсутствии целевой поддержки Запада, ставшего фактически стороной конфликта, все бы уже прекратилось. <...> [Мирное предложение Путина] это шанс, моментально перестать выяснять отношения на поле боя и терять людей, — сказал он.

Пока же, отметил он, «подхлестываемый Западом военный раж принимает чудовищные формы». В пример он привел атаку на севастопольский пляж, от которой пострадало свыше 150 человек, четверо из них погибли, в том числе и дети.

Тем не менее, растет понимание очевидного, что без России урегулировать конфликт невозможно, отметил он. Это, на его взгляд, «единственный результат разрекламированного саммита в Швейцарии».

На встрече с руководством МИД России 14 июня Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной. Войска Украины должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил глава российского государства. Также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.