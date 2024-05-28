Песков отреагировал на идею ЕС о встрече по Украине с участием России Песков: планов о встрече по Украине с участием России в Саудовской Аравии нет

Речь о конференции по Украине с участием в России в Саудовской Аравии не идет, заявил Russia Today пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее появились сведения, что в ЕС планируют такое мероприятие.

Это все пока гипотетические обсуждения, сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то эфемерные источники. <...> Вообще речь (о переговорах в Саудовской Аравии. — NEWS.ru) не идет в настоящий момент, — заявил Песков.

Он отметил, что пока в Москве видят попытку подготовить конференцию в Швейцарии. Представитель Кремля подчеркнул, что данная встреча абсолютно бесперспективна с российской точки зрения в плане поиска путей урегулирования конфликта. Песков объяснил, что подобные обсуждения без РФ — это абсурд.